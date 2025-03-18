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Путин в разговоре с Трампом анонсировал обмен пленными в среду

Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 19:26
Путин в разговоре с Трампом анонсировал обмен пленными в среду
Путин. Фото - Getty Images

В разговоре с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин анонсировал обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175.

Источник: российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: По данным Кремля, Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек.

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Кроме того, Россия обещает передать Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в российских медицинских учреждениях.

Что предшествовало: Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

ПутинпленныеТрамп
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