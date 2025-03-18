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Генштаб розставив крапки над "і" щодо ситуації на Сумщині та Курщині

Валентина РоманенкоВівторок, 18 березня 2025, 19:57
Генштаб розставив крапки над і щодо ситуації на Сумщині та Курщині
ілюстративне фото ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Дослівно: "Інформація, що  поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності".

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Деталі: ЗСУ наголошують, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Водночас противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони, запевняють у Генштабі.

Командування Збройних сил України вживають необхідні заходи щодо посилення українського угруповання військ технічними засобами та резервами.

Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області.

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Зазначається, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві.

Українців просять довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

Передісторія:

  • Народна депутатка Мар’яна Безугла 18 березня постом у соцмережі Facebook заявила що "на Сумщині російські війська зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної ЗСУ території на Курщині".
  • За даними Держприкордонслужби та ЗСУ, російські війська пробують заходити на територію Сумщини малими штурмовими групами, але знищуються Силами оборони. Ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи, але так само отримує відсіч.

Курська область Сумська областьвійнаГенштаб
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