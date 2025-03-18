Генштаб розставив крапки над "і" щодо ситуації на Сумщині та Курщині
Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.
Джерело: Генштаб у соцмережах
Дослівно: "Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності".
Деталі: ЗСУ наголошують, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Водночас противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони, запевняють у Генштабі.
Командування Збройних сил України вживають необхідні заходи щодо посилення українського угруповання військ технічними засобами та резервами.
Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області.
Зазначається, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві.
Українців просять довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.
Передісторія:
- Народна депутатка Мар’яна Безугла 18 березня постом у соцмережі Facebook заявила що "на Сумщині російські війська зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної ЗСУ території на Курщині".
- За даними Держприкордонслужби та ЗСУ, російські війська пробують заходити на територію Сумщини малими штурмовими групами, але знищуються Силами оборони. Ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи, але так само отримує відсіч.