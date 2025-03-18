Генштаб розставив крапки над "і" щодо ситуації на Сумщині та Курщині

Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Дослівно: "Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини не відповідає дійсності".

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Деталі: ЗСУ наголошують, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Водночас противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони, запевняють у Генштабі.

Командування Збройних сил України вживають необхідні заходи щодо посилення українського угруповання військ технічними засобами та резервами.

Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області.

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Зазначається, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві.

Українців просять довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

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