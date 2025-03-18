Генштаб расставил точки над "і" относительно ситуации на Сумщине и Курщине

Генеральный штаб ВСУ уверяет, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

Источник: Генштаб в соцсетях

Дословно: "Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности".

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Детали: ВСУ отмечают, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. В то же время противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны, уверяют в Генштабе.

Командование Вооруженных сил Украины принимает необходимые меры по усилению украинской группировки войск техническими средствами и резервами.

Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области.

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Отмечается, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и неверия в украинском обществе.

Украинцев просят доверять только официальным источникам и проверять информацию.

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