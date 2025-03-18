Генштаб расставил точки над "і" относительно ситуации на Сумщине и Курщине
Генеральный штаб ВСУ уверяет, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.
Источник: Генштаб в соцсетях
Дословно: "Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности".
Детали: ВСУ отмечают, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. В то же время противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны, уверяют в Генштабе.
Командование Вооруженных сил Украины принимает необходимые меры по усилению украинской группировки войск техническими средствами и резервами.
Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области.
Отмечается, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и неверия в украинском обществе.
Украинцев просят доверять только официальным источникам и проверять информацию.
Предыстория:
- Народный депутат Марьяна Безуглая 18 марта постом в соцсети Facebook заявила, что "на Сумщине российские войска зашли кое-где настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной ВСУ территории на Курщине".
- По данным Госпогранслужбы и ВСУ, российскик войска пробуют заходить на территорию Сумщины малыми штурмовыми группами, но уничтожаются Силами обороны. Враг использует и диверсионно-разведывательные группы, но также получает отпор.