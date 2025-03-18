Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Генштаб расставил точки над "і" относительно ситуации на Сумщине и Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 18 марта 2025, 19:57
Генштаб расставил точки над і относительно ситуации на Сумщине и Курщине
иллюстративное фото ВСУ

Генеральный штаб ВСУ уверяет, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

Источник: Генштаб в соцсетях

Дословно: "Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности".

Реклама:

Детали: ВСУ отмечают, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. В то же время противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны, уверяют в Генштабе.

Командование Вооруженных сил Украины принимает необходимые меры по усилению украинской группировки войск техническими средствами и резервами.

Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и неверия в украинском обществе.

Украинцев просят доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Предыстория:

  • Народный депутат Марьяна Безуглая 18 марта постом в соцсети Facebook заявила, что "на Сумщине российские войска зашли кое-где настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной ВСУ территории на Курщине".
  • По данным Госпогранслужбы и ВСУ, российскик войска пробуют заходить на территорию Сумщины малыми штурмовыми группами, но уничтожаются Силами обороны. Враг использует и диверсионно-разведывательные группы, но также получает отпор.

Курская область Сумская областьвойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
видеоЗеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Все новости...
Курская область
Вениславский о решении по Курщине: Зеленский и военачальники имеют "боевой иммунитет"
Трамп снова рассказал, как "спасает" украинских военных из окружения
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
Последние новости
05:57
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
04:41
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "ущемления прав венгров на Закарпатье" – Сийярто
03:56
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
03:25
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
02:34
фотоРоссийская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
02:18
Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
01:42
Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"
01:15
ОбновленоНочная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары
00:11
обновленоВ Киеве работало ПВО по вражеским беспилотникам
23:53
В Париже в погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских
Все новости...
Реклама:
Реклама: