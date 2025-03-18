Зеленський заявив, що поки не розмовляв із Трампом після дзвінка Путіну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не спілкувався із президентом США Дональдом Трампом після його розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський сказав на онлайн-зустрічі із журналістами, пише "Суспільне" та "Укрінформ"

Пряма мова: "Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці".

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Деталі: Глава держави зазначив, що хотів би аби Трамп побачив, чого хоче Путін. "Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", – додав Зеленський.

За даними "Укрінформу", Зеленський також додав, що для українців очевидно, що домовленості Трампа з Путіним поки що не працюють, адже в Україні одразу після закінчення їхньої розмови лунала повітряна тривога.

Пряма мова: "Думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається. Зараз в Україні тривога. Тобто, це, в принципі, і є відповідь про те, що відбувається. Тобто, русскіє, наскільки мені відомо, сказали, що вони одразу під час розмови з президентом Трампом, дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю, "Шахедами" в тому числі. Але зараз є тривога, тобто поки що це все не працює".

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Деталі: На запитання, як Зеленський ставиться до спроб російського диктатора Путіна у переговорах з американською стороною включити війну з Україною до ширшого кола питань, як то проблеми на Близькому Сході, Зеленський відповів: "Ширше коло питань – це для того, щоб виключити Україну максимально із цього процесу. Дійсно, у сторін є широке поле своїх тем, і це зрозуміло.

Сполучені Штати самостійна держава…, вони можуть обговорювати що завгодно. Мені здається, що це їхні двосторонні відносини, хоча, безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію, передусім на війну в Україні. І тому я не хотів би… Я про це говорив абсолютно відверто американській стороні.

При всій повазі, не хочу нікого ображати, але я не хочу, щоб ми були в списку "меню" для Путіна. Розумієте? Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит".