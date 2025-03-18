Зеленский заявил, что пока не разговаривал с Трампом после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще не общался с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский сказал на онлайн-встрече с журналистами, пишет "Суспільне" и "Украинформ"

Прямая речь: "Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике".

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Детали: Глава государства отметил, что хотел бы, чтобы Трамп увидел, чего хочет Путин. "Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", – добавил Зеленский.

По данным "Укринформа", Зеленский также добавил, что для украинцев очевидно, что договоренности Трампа с Путиным пока не работают, ведь в Украине сразу после окончания их разговора звучала воздушная тревога.

Прямая речь: "Думаю, что украинцам понятно, что происходит. Сейчас в Украине тревога. То есть, это, в принципе, и есть ответ о том, что происходит. То есть, русские, насколько мне известно, сказали, что они сразу во время разговора с президентом Трампом, дают приказ о прекращении ударов по энергетике или дальнобойным оружием, "Шахедами" в том числе. Но сейчас есть тревога, то есть пока это все не работает".

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Детали: На вопрос, как Зеленский относится к попыткам российского диктатора Путина в переговорах с американской стороной включить войну с Украиной в более широкий круг вопросов, как проблемы на Ближнем Востоке, Зеленский ответил: "Более широкий круг вопросов – это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса. Действительно, у сторон есть широкое поле своих тем, и это понятно.

Соединенные Штаты самостоятельное государство..., они могут обсуждать что угодно. Мне кажется, что это их двусторонние отношения, хотя, безусловно, они имеют влияние и на нашу ситуацию, прежде всего на войну в Украине. И поэтому я не хотел бы... Я об этом говорил абсолютно откровенно американской стороне.

При всем уважении, не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке "меню" для Путина. Понимаете? Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит".