Зеленський вважає, що найближчими місяцями РФ наступатиме на кількох напрямках

Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими місяцями російські війська наступатимуть на сході України та на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках.

Джерело: Зеленський заявив під час онлайн-пресконференції

Пряма мова: "Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на Запорізькому, на сході продовжити, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це робити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде все це пробувати робити в найближчі місяці. Він буде хотіти йти вперед і максимально зайти на нашу територію".

Реклама:

Деталі: Зеленський каже, що Путіну байдуже, скільки в нього загине людей.

Пряма мова: "Він разом зі своїми корейцями, друзями з Ірану – з "Шахедами" хоче максимально зайти на наші території для того, щоби в якийсь момент піти сісфаєр з ультимативними меседжами до України. Саме для цього, щоб бути більш у вигідній в ситуації і щоб був максимальний тиск на Україну, на наших людей, на мене безпосередньо. Це факт. Саме він цього хоче. Ультиматуми можуть бути різного характеру, ви ж чуєте деякі меседжі".

Деталі: Тому, на думку Зеленського, у ситуації, що склалася, потрібна "сила Америки, принциповість, стояти на своєму і тиснути на нього".