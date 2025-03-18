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Зеленский считает, что в ближайшие месяцы РФ будет наступать на нескольких направлениях

Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 22:29
Зеленский считает, что в ближайшие месяцы РФ будет наступать на нескольких направлениях
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы российские войска будут наступать на востоке Украины и на Запорожском, Харьковском, Сумском направлениях.

Источник: Зеленский заявил во время онлайн-пресс-конференции

Прямая речь: "Путин хочет сделать несколько наступательных действий. Как мы сказали, на Запорожском, на востоке продолжить, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это делать. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Поверьте мне, он будет все это пробовать делать в ближайшие месяцы. Он будет хотеть идти вперед и максимально зайти на нашу территорию".

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Детали: Зеленский говорит, что Путину безразлично, сколько у него погибнет людей.

Прямая речь: "Он вместе со своими корейцами, друзьями из Ирана - с "Шахедами" хочет максимально зайти на наши территории для того, чтобы в какой-то момент пойти сисфаер с ультимативными месседжами к Украине. Именно для этого, чтобы быть более в выгодной в ситуации и чтобы было максимальное давление на Украину, на наших людей, на меня непосредственно. Это факт. Именно он этого хочет. Ультиматумы могут быть разного характера, вы же слышите некоторые месседжи".

Детали: Поэтому, по мнению Зеленского, в сложившейся ситуации нужна "сила Америки, принципиальность, стоять на своем и давить на него".

ЗеленскийПутинперемирие
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