У Києві ППО працювало по ворожих безпілотниках

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкривали вогонь по ворожих безпілотниках. Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики.

Джерело: Повітряні сили України, мапа тривог, Київська міська військова адміністрація, мер Києва Віталій Кличко

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу!"

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Деталі: Через кілька хвилин Повітряні сили уточнили, що для Києва існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Також повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, що рухається у південно-західному напрямку.

Оновлено: Згодом у КМВА написали, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

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Дослівно КМВА: "Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки".

Деталі: О 20:49 повітряники повідомили про запуск балістики з Белгорода.

О 23:02 Кличко повідомив, що на правому березі столиці працюють сили ППО. Близько 23:57 в Києві знову було чутно вибухи. За даними мера, у центральних районах міста працює ППО.

Оновлено: О 02:18 влада оголосила про відбій повітряної тривоги.



