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В Киеве ПВО работало по вражеским беспилотникам

Анастасия Проц, Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 02:22
В Киеве ПВО работало по вражеским беспилотникам
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открывали огонь по вражеским беспилотникам. Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики.

Источник: Воздушные силы Украиныкарта тревогКиевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно ПС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"

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Детали: Через несколько минут Воздушные силы уточнили, что для Киева существует угроза применения врагом ударных БПЛА.

Также сообщили о скоростной цели на Сумщине, которая движется в юго-западном направлении.

Обновлено: Впоследствии в КМВА написали, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

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Дословно КМВА: "Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности".

Детали: В 20:49 воздушники сообщили о запуске баллистики из Белгорода.

В 23:02 Кличко сообщил, что на правом берегу столицы работают силы ПВО. Около 23:57 в Киеве снова были слышны взрывы. По данным мэра, в центральных районах города работает ПВО.

Обновлено: В 02:18 власти объявили об отбое воздушной тревоги.

воздушная тревога
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