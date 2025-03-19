В Киеве ПВО работало по вражеским беспилотникам
Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО открывали огонь по вражеским беспилотникам. Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики.
Источник: Воздушные силы Украины, карта тревог, Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно ПС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"
Детали: Через несколько минут Воздушные силы уточнили, что для Киева существует угроза применения врагом ударных БПЛА.
Также сообщили о скоростной цели на Сумщине, которая движется в юго-западном направлении.
Обновлено: Впоследствии в КМВА написали, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Дословно КМВА: "Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности".
Детали: В 20:49 воздушники сообщили о запуске баллистики из Белгорода.
В 23:02 Кличко сообщил, что на правом берегу столицы работают силы ПВО. Около 23:57 в Киеве снова были слышны взрывы. По данным мэра, в центральных районах города работает ПВО.
Обновлено: В 02:18 власти объявили об отбое воздушной тревоги.