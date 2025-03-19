Внаслідок ворожої атаки на Київщині постраждав чоловік, пошкоджено будинки – ОВА
В ніч на 19 березня російська атака по Київській області спричинила руйнування девʼяти приватних будинків у Бучанському районі, також постраждав 60-річний чоловік, який отримав поранення обох нижніх кінцівок
Джерело: в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Деталі: За попередньою інформацією, у Бучанському районі постраждав 60-річний чоловік – він отримав поранення обох нижніх кінцівок. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Пряма мова: "У трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.
Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу.
У Бориспільському районі – пошкоджено приватний будинок".
Передісторія:
- В ніч на 18 березня під час повітряної тривоги в Києві та області сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках.