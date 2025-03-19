В результате вражеской атаки на Киевщине пострадал мужчина, повреждены дома – ОВА

В ночь на 19 марта российская атака по Киевской области вызвала разрушение девяти частных домов в Бучанском районе, также пострадал 60-летний мужчина, который получил ранения обеих нижних конечностей

Источник: и.о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: По предварительной информации, в Бучанском районе пострадал 60-летний мужчина – он получил ранения обеих нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Фото: Николай Калашник

Прямая речь: "В трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Ликвидированы пожары трех таунхаусов. Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила.

В Бориспольском районе – поврежден частный дом".

Фото: Николай Калашник

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