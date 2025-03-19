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В результате вражеской атаки на Киевщине пострадал мужчина, повреждены дома – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 02:10
В результате вражеской атаки на Киевщине пострадал мужчина, повреждены дома – ОВА
Фото: Николай Калашник

В ночь на 19 марта российская атака по Киевской области вызвала разрушение девяти частных домов в Бучанском районе, также пострадал 60-летний мужчина, который получил ранения обеих нижних конечностей

Источник: и.о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: По предварительной информации, в Бучанском районе пострадал 60-летний мужчина – он получил ранения обеих нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Фото: Николай Калашник
Фото: Николай Калашник

Прямая речь: "В трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. Ликвидированы пожары трех таунхаусов. Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила.

В Бориспольском районе – поврежден частный дом".

Фото: Николай Калашник
Фото: Николай Калашник

Предыстория:

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  • В ночь на 18 марта во время воздушной тревоги в Киеве и области силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам.

Киевская областьбеспилотникижертвы
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