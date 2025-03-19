У Сумах російський безпілотник впав на дах обласної лікарні – ОВА

Пізно ввечері 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні у місті Суми, пошкодивши будівлю та припарковані неподалік автомобілі.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, "Суспільне Суми"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні. Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що вибух у Сумах було чути близько 22:30. Загоряння, яке сталося внаслідок удару, ліквідували.

За інформацією Нацполіції Сумщини, "вибухова хвиля пошкодила будівлю – у ній вибито чимало вікон". Також пошкоджені припарковані неподалік автомобілі.