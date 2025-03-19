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В Сумах российский беспилотник упал на крышу областной больницы – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 02:43
В Сумах российский беспилотник упал на крышу областной больницы – ОВА
Фото: "Суспільне Суми"

Поздно вечером 18 марта российский БпЛА упал на крышу областной клинической больницы в городе Сумы, повредив здание и припаркованные неподалеку автомобили.

Источник: Сумская областная военная администрация, "Суспільне Суми"

Дословно: "Сегодня, 18 марта произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы. Предварительно, люди не пострадали".

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Детали: Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что взрыв в Сумах был слышен около 22:30. Возгорание, которое произошло в результате удара, ликвидировали.

По информации Нацполиции Сумщины, "взрывная волна повредила здание – в нем выбито немало окон". Также повреждены припаркованные неподалеку автомобили.

Сумыбеспилотники
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