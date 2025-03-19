У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза після атаки БпЛА
Середа, 19 березня 2025, 06:28
У станиці Кавказька під Кропоткіним Краснодарського краю після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Робота нафтобази призупинена.
Джерело: оперштаб Краснодарського краю
Деталі: За даними російської влади, займання сталося через падіння уламків дрона.
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Дослівно: "Площа загоряння 20 кв. м. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Пожежі присвоєно 4 ранг складності".
У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза після атаки БпЛАhttps://t.co/NisOMORzyQ pic.twitter.com/zzpYcUegfs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 19, 2025
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Деталі: Повідомляється, що з підприємства евакуювали 30 людей чергової зміни. Роботу нафтобази зупинили.