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У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза після атаки БпЛА

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 06:28
У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза після атаки БпЛА
Фото: скриншот відео

У станиці Кавказька під Кропоткіним Краснодарського краю після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Робота нафтобази призупинена.

Джерело: оперштаб Краснодарського краю

Деталі: За даними російської влади, займання сталося через падіння уламків дрона.

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Дослівно: "Площа загоряння 20 кв. м. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Пожежі присвоєно 4 ранг складності".

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Деталі: Повідомляється, що з підприємства евакуювали 30 людей чергової зміни. Роботу нафтобази зупинили.

Росіябезпілотники
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