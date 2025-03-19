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В Краснодарском крае России горит нефтебаза после атаки БпЛА

Иван ДьяконовСреда, 19 марта 2025, 06:28
В Краснодарском крае России горит нефтебаза после атаки БпЛА
Фото: скриншот видео

В станице Кавказская под Кропоткиным Краснодарского края после атаки БпЛА возник пожар на нефтебазе. Поврежден трубопровод между резервуарами. Работа нефтебазы приостановлена.

Источник: оперштаб Краснодарского края

Детали: По данным российских властей, возгорание произошло из-за падения обломков дрона.

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Дословно: "Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожар присвоен 4 ранг сложности".

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Детали: Сообщается, что с предприятия эвакуировали 30 человек дежурной смены. Работу нефтебазы остановили.

Росcиябеспилотники
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