1060 солдатів і 64 артсистеми – втрати РФ за добу
Середа, 19 березня 2025, 07:14
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 060 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 898 070 (+1 060) осіб,
- танків – 10 364 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 21 523 (+14) од,
- артилерійських систем – 24 704 (+64) од,
- РСЗВ – 1 320 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 716 (+100) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 003 (+111) од.
Дані уточнюються.