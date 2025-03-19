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1060 солдатів і 64 артсистеми – втрати РФ за добу

Ірина БалачукСереда, 19 березня 2025, 07:14
1060 солдатів і 64 артсистеми – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 060 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 898 070 (+1 060) осіб,
  • танків – 10 364 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 21 523 (+14) од,
  • артилерійських систем – 24 704 (+64) од,
  • РСЗВ – 1 320 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 716 (+100) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 003 (+111) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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