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1060 солдат и 64 артсистемы – потери РФ за сутки

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 07:14
1060 солдат и 64 артсистемы – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 060 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 898 070 (+1 060) чел,
  • танков – 10 364 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 523 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 24 704 (+64) ед,
  • РСЗО – 1 320 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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