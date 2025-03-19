1060 солдат и 64 артсистемы – потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 060 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 898 070 (+1 060) чел,

танков – 10 364 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 21 523 (+14) ед,

артиллерийских систем – 24 704 (+64) ед,

РСЗО – 1 320 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111) ед.

Данные уточняются.