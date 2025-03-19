1060 солдат и 64 артсистемы – потери РФ за сутки
Среда, 19 марта 2025, 07:14
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 060 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 898 070 (+1 060) чел,
- танков – 10 364 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 21 523 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 24 704 (+64) ед,
- РСЗО – 1 320 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 716 (+100) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 003 (+111) ед.
Данные уточняются.