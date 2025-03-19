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Генштаб: Росіяни атакували 2 напрямки фронту 60 разів, на Курщині відбито понад 20 атак

Станіслав ПогоріловСереда, 19 березня 2025, 08:17
Генштаб: Росіяни атакували 2 напрямки фронту 60 разів, на Курщині відбито понад 20 атак
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту відбулося 140 бойових зіткнень. Найктивніше російські загарбники штурмували Торецький і Покровський напрямком. На Курщині було відбито 21 атаку ворога.

Джерело: зведення Геншатбу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

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На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне,  Андріївка та у бік Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі атаки.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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