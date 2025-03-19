Генштаб: Россияне атаковали 2 направления фронта 60 раз, на Курщине отражено более 20 атак
За прошедшие сутки на всех участках фронта произошло 140 боевых столкновений. Активнее всего российские захватчики штурмовали Торецкое и Покровское направлением. На Курщине было отражено 21 атаку врага.
Источник: сводка Геншатба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.
На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.
На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых - из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.