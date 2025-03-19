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Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК "Панцирь-С1”, буксир та гвинтокрил

Станіслав ПогоріловСереда, 19 березня 2025, 09:39
Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК Панцирь-С1”, буксир та гвинтокрил
Фото: скриншот з відео ГУР

Упродовж декількох днів воїни-розвідники в тимчасово окупованому Криму поцілили по системах ППО російських загарбників, морському буксиру та гвинтокрилу Мі-8.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними  ударами воїнів ГУР МО України".

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Деталі: Повідомляється, що, зокрема, були уражені РЛС: 48Я6-К1 "Подльот" (2шт); 1Л125"Ніобій-СВ" (2шт); 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт); 9С19 "Імбірь"; "Нєбо-СВ"; С-300ВМ; "Нєбо-М"; 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ"; БРЛС "Мис".

Під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" та три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1".

Також розвідники вдарили по транспортно-буксирному судну проєкту С4236 "Федір Урюпін" та гвинтокрилу Мі-8.

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розвідкаКримросійсько-українська війна
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