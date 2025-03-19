Разведчики в Крыму поразили РЛС оккупантов, ЗРК "Панцирь-С1", буксир и вертолет

В течение нескольких дней воины-разведчики во временно оккупированном Крыму попали по системам ПВО российских захватчиков, морскому буксиру и вертолету Ми-8.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "Захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины".

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Детали: Сообщается, что, в частности, были поражены РЛС: 48Я6-К1 "Подлет" (2шт); 1Л125 "Ниобий-СВ" (2шт); 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт); 9С19 "Имбирь"; "Небо-СВ"; С-300ВМ; "Небо-М"; 59Н6-Е "Противник-ГЕ"; БРЛС "Мыс".

Под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2" и три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Также разведчики ударили по транспортно-буксирному судну проекта С4236 "Федор Урюпин" и вертолету Ми-8.