Росіяни з артилерії атакували Херсон: загинув чоловік, поранений 19-річний хлопець

У середу вдень російські загарбники обстріляли з артилерії Херсон, внаслідок якого загинув чоловік та був поранений 19-річний хлопець.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Через російський артилерійський обстріл Херсона смертельні поранення дістав чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого. Ще один 19-річний хлопець – поранений. Нині він перебуває у лікарні".

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Деталі: Минулої доби на Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 25 населених пунктів та сам обласний центр.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 29 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід.

Через удари росіян 7 людей дістали поранення.