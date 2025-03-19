Россияне из артиллерии атаковали Херсон: погиб мужчина, ранен 19-летний парень

В среду днем российские захватчики обстреляли из артиллерии Херсон, в результате которого погиб мужчина и был ранен 19-летний парень.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: Из-за российского артиллерийского обстрела Херсона смертельные ранения получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Еще один 19-летний парень - ранен. Сейчас он находится в больнице".

Реклама:

Детали: За прошедшие сутки на Херсонщине под вражеским огнем и авиаударами оказались 25 населенных пунктов и сам областной центр.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 29 частных домов. также оккупанты изуродовали газопровод.

Из-за ударов россиян 7 человек получили ранения.