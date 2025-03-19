ЗМІ: Спецпризначенців у Британії привели в стан готовності через можливу відправку в Україну

Британські сили спеціального призначення нібито приведені в стан готовності до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великої Британії.

Джерело: видання The i Paper з посиланням на двох військових співрозмовників, обізнаних із відповідною директивою, передає "Європейська правда"

Деталі: Підрозділи спеціального призначення отримали вказівку готуватися до мобілізації в Україну від військових планувальників, які відповідають за підготовку сил в уряді, повідомили два військові джерела.

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Командний центр військового планування Великої Британії, Постійний об'єднаний штаб (PJHQ), минулого тижня отримав директиви розпочати процес розгортання особового складу і ресурсів.

Накази, які також стосуються резервістів сил спеціального призначення, передбачають приведення особового складу в готовність з метою забезпечення роботоздатності військової техніки до отримання повідомлення про мобілізацію в Україну.

Рішення про приведення ключових військ у бойову готовність було прийнято в той час, коли Британія готується прийняти військових керівників з групи країн, готових підтримати угоду про припинення вогню з Росією. 15 березня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що плани розгортання миротворчих сил в Україні вступили в "оперативну фазу".

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Як відомо, Лондон і Париж очолюють переговори "коаліції рішучих" – 30 країн, готових взяти участь у розгортанні військового контингенту для гарантування миру в Україні.