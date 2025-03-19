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СМИ: Спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной отправки в Украину

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 13:10
СМИ: Спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной отправки в Украину
иллюстративное фото Unsplash

Британские силы специального назначения якобы приведены в состояние готовности к отправке в Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании.

Источник: издание The i Paper со ссылкой на двух военных собеседников, знакомых с соответствующей директивой, передает "Европейская правда"

Детали: Подразделения специального назначения получили указание готовиться к мобилизации в Украину от военных планировщиков, которые отвечают за подготовку сил в правительстве, сообщили два военных источника.

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Командный центр военного планирования Великобритании, Постоянный объединенный штаб (PJHQ), на прошлой неделе получил директивы начать процесс развертывания личного состава и ресурсов.

Приказы, которые также касаются резервистов сил специального назначения, предусматривают приведение личного состава в готовность с целью обеспечения работоспособности военной техники до получения уведомления о мобилизации в Украину.

Решение о приведении ключевых войск в боевую готовность было принято в то время, когда Британия готовится принять военных руководителей из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня с Россией. 15 марта премьер Британии Кир Стармер заявил, что планы развертывания миротворческих сил в Украине вступили в "оперативную фазу".

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Как известно, Лондон и Париж возглавляют переговоры "коалиции решительных" - 30 стран, готовых принять участие в развертывании военного контингента для обеспечения мира в Украине.

Великобританиямиротворцы
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