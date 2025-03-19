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Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи – ЄП

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловСереда, 19 березня 2025, 14:01
Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи – ЄП
Фото: Getty Images

У висновках Європейської ради буде підкреслено необхідність притягнення до відповідальності винних за злочини, скоєні під час війни Росії проти України та заявлено про важливість створення спецтрибуналу.

Джерело: проєкт тексту висновків саміту, який має у своєму розпорядженні "Європейська правда"

Деталі: Очікується, що 20-21 березня у Брюселі лідери ЄС назвуть важливим кроком створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи, який має на меті покарати винних за злочин агресії Росії проти України, насамперед правителя Росії Володимира Путіна та найвище керівництво РФ.

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Частина висновків, присвячена Україні, не буде підтримана Угорщиною: очікується, що її затвердять 26 держав ЄС з 27.

"Європейська рада підтверджує рішучу відданість Євросоюзу забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з російською агресією проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком", – йдеться в документі. 

Передісторія:

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  • Як повідомлялося, 7 березня міністри держав Європейського Союзу, з-поміж іншого, обговорювали питання створення трибуналу з покарання злочину агресії Росії проти України, який має за мету притягти до відповідальності президента Росії Путіна.
  • Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.
  • 4 лютого 2025 року, за інформацією джерел, під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи.
  • Тим не менш, наприкінці лютого ЗМІ повідомили, що представники США відмовилися назвати Росію агресором на зустрічі Core Group – групи країн, які готують спецтрибунал.

Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена БерсеТрибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ

ЄСросійсько-українська війнаПутінтрибунал
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