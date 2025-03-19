Саммит лидеров ЕС поддержит трибунал для Путина под эгидой Совета Европы – ЕП

В выводах Европейского совета будет подчеркнута необходимость привлечения к ответственности виновных за преступления, совершенные во время войны России против Украины и заявлено о важности создания спецтрибунала.

Источник: проект текста выводов саммита, которым располагает "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что 20-21 марта в Брюсселе лидеры ЕС назовут важным шагом создание Спецтрибунала под эгидой Совета Европы, который имеет целью наказать виновных за преступление агрессии России против Украины, прежде всего правителя России Владимира Путина и высшее руководство РФ.

Реклама:

Часть выводов, посвященная Украине, не будет поддержана Венгрией: ожидается, что ее утвердят 26 государств ЕС из 27.

"Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюза обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", – говорится в документе.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Как сообщалось, 7 марта министры государств Европейского Союза, среди прочего, обсуждали вопрос создания трибунала по наказанию преступления агрессии России против Украины, который имеет целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

4 февраля 2025 года, по информации источников, во время 13-й встречи группы государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины был утвержден проект устава трибунала и достигнута договоренность о его запуске на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы.

Тем не менее, в конце февраля СМИ сообщили, что представители США отказались назвать Россию агрессором на встрече Core Group – группы стран, которые готовят спецтрибунал.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ