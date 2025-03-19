Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 19 березня 2025, 15:13
Єврокомісія представила Білу книгу для розбудови оборони Європи
фото: Getty Images

Європейська комісія і Високий представник ЄС представили "Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030".

Джерело: "Європейська правда", Єврокомісія

Деталі: "Біла книга" формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. Як пояснила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, у "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Реклама:

"Ми робимо це, щоб не боротися у війні, а щоб підготуватися до воєн і захищати мир у Європі", – зазначила Каллас.

"Біла книга" пропонує шляхи для держав-членів до значних інвестицій в оборону, закупівлю оборонних систем і підвищення готовності європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі.

"Це має важливе значення для безпеки Європи. Європа повинна інвестувати в безпеку і оборону континенту, водночас продовжуючи підтримувати Україну в її захисті від російської агресії" – наголосили в Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

 Для ефективного вирішення цих викликів у "Білій книзі" окреслено низку ключових напрямів дій:

  • Усунення прогалин у силах і засобах з акцентом на критично важливих силах і засобах, визначених державами-членами;
  • Підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і збільшення спільних закупівель;
  • Підтримка України шляхом збільшення військової допомоги і поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості;
  • Поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, в тому числі шляхом спрощення регулювання;
  • Прискорення трансформації оборони за допомогою проривних інновацій, таких як штучний інтелект і квантові технології;
  • Підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв шляхом покращення військової мобільності, накопичення запасів і зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією і Білоруссю;
  • Зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Нагадаємо:

ЄСЄврокомісіязброяінвестиції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
ЄС
Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи – ЄП
Венеційська комісія вважає, що під час війни держава має гарантувати альтернативну службу
Країни ЄС закликали Брюссель розробити "дорожню карту", щоб прискорити членство України – Politico
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: