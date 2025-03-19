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Еврокомиссия представила "Белую книгу" для развития обороны Европы

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 19 марта 2025, 15:13
Еврокомиссия представила Белую книгу для развития обороны Европы
фото: Getty Images

Европейская комиссия и Высокий представитель ЕС представили "Белую книгу по вопросам европейской обороны – Готовность 2030".

Источник: "Европейская правда", Еврокомиссия

Детали: "Белая книга" формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. Как пояснила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас, в "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

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"Мы делаем это, чтобы не бороться в войне, а чтобы подготовиться к войнам и защищать мир в Европе", – отметила Каллас.

"Белая книга" предлагает пути для государств-членов к значительным инвестициям в оборону, закупку оборонных систем и повышение готовности европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

"Это имеет важное значение для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента, одновременно продолжая поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии", – отметили в Еврокомиссии.

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Для эффективного решения этих вызовов в "Белой книге" очерчен ряд ключевых направлений действий:

  • Устранение пробелов в силах и средствах с акцентом на критически важных силах и средствах, определенных государствами-членами;
  • Поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и увеличение совместных закупок;
  • Поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности;
  • Углубление общеевропейского оборонного рынка, в том числе путем упрощения регулирования;
  • Ускорение трансформации обороны с помощью прорывных инноваций, таких как искусственный интеллект и квантовые технологии;
  • Повышение готовности Европы к худшим сценариям путем улучшения военной мобильности, накопления запасов и укрепления внешних границ, в частности сухопутной границы с Россией и Беларусью;
  • Укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

Напомним:

ЕСЕврокомиссияоружиеинвестиции
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