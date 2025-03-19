Україна повернула з неволі ще 197 своїх громадян

В рамках обміну з російською стороною Україна повернула з полону 175 своїх оборонців, ще 22 захисники повертаються додому в рамках заходів поза обмінами.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова: "Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Реклама:

Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині".

Деталі: Як уточнюють у Коордштабі, троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.

Додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та 4 з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (8, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників.

РЕКЛАМА:

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника.

Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.

На українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі.