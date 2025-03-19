Украина вернула из неволи еще 197 своих граждан

В рамках обмена с российской стороной Украина вернула из плена 175 своих защитников, еще 22 защитника возвращаются домой в рамках мероприятий вне обменов.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь: "Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях".

Детали: Как уточняют в Коордштабе, трое из освобожденных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких.

Домой и к своим собратьям возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников.

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Военнослужащие обороняли город Мариуполь - 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" - 18), Донецкую область - 74, Луганскую - 39, Харьковскую область - 8, Херсонскую - 5, по двое - Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине.

Среди спасенных из российской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.

Вне обменов также возвращены 22 тяжелораненых воина: 21 представитель ВСУ и один пограничник.

Возвращенные из плена имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы.

На украинской земле все освобожденные получат надлежащую медицинскую помощь, пройдут программы физической и психологической реабилитации и смогут реинтегрироваться в общество. Также все освобожденные получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного обеспечения за все время пребывания во вражеской неволе.