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2 людей загинули у Херсоні внаслідок російських обстрілів

Євген КізіловСереда, 19 березня 2025, 16:20
2 людей загинули у Херсоні внаслідок російських обстрілів
наслідки обстрілу Зеленівки. фото: херсонська мва

Російські війська уже тричі у середу обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули двоє мешканців міста і його околиць.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах

Деталі: За його словами, близько 11.00 росіяни перший раз обстріляли місто. Як результат, травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік. Зараз спеціалісти працюють над встановленням його особи.

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Близько 13.00 російські окупанти з дрона атакували Антонівку на околицях міста. Постраждав місцевий житель 1964 р.н. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Співробітники поліції доставили його до лікарні. Наразі потерпілий ушпиталений.

Близько 14.00 російські загарбники обстріляли з артилерії Зеленівку, що під Херсоном. Вони випустили по житлових кварталах селища близько 10 снарядів.

Внаслідок атаки загинула місцева мешканка. 54-річна жінка була на вулиці, коли почався артобстріл селища. Вона отримала вибухову травму, несумісну з життям.

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Староста Зеленівського округу уточнив, що внаслідок обстрілу у селищі також було пошкоджено 9 будинків.

Херсонобстрілжертвивійна
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