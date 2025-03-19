2 человека погибли в Херсоне в результате российских обстрелов

Российские войска уже трижды в среду обстреляли Херсон, в результате чего погибли двое жителей города и его окрестностей.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях

Детали: По его словам, около 11.00 россияне первый раз обстреляли город. Как результат, травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина. Сейчас специалисты работают над установлением его личности.

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Около 13.00 российские оккупанты с дрона атаковали Антоновку в окрестностях города. Пострадал местный житель 1964 г.р. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сотрудники полиции доставили его в больницу. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Около 14.00 российские захватчики обстреляли из артиллерии Зеленовку, что под Херсоном. Они выпустили по жилым кварталам поселка около 10 снарядов.

В результате атаки погибла местная жительница. 54-летняя женщина была на улице, когда начался артобстрел поселка. Она получила взрывную травму, несовместимую с жизнью.

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Староста Зеленовского округа уточнил, что в результате обстрела в поселке также были повреждены 9 домов.