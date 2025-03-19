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Радник Трампа поговорив з росіянами про мирні переговори в Ер-Ріяді

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 19 березня 2025, 17:01
Радник Трампа поговорив з росіянами про мирні переговори в Ер-Ріяді
Майкл Волц. фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що 19 березня поговорив з помічником очільника Кремля Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.

Джерело: Волц у соцмережі Х (Twitter), цитує "Європейська правда"

Деталі: Радник Трампа заявив, що поговорив зі "своїм російським колегою Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні".

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"Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – додав він.

Передісторія:

  • У Білому домі анонсували, що 23 березня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.
  • За підсумками розмови Путіна і Трампа 18 березня у США також заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
  • Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

СШАРосіяпереговори
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