Радник Трампа поговорив з росіянами про мирні переговори в Ер-Ріяді
Середа, 19 березня 2025, 17:01
Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що 19 березня поговорив з помічником очільника Кремля Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.
Джерело: Волц у соцмережі Х (Twitter), цитує "Європейська правда"
Деталі: Радник Трампа заявив, що поговорив зі "своїм російським колегою Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні".
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"Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – додав він.
Передісторія:
- У Білому домі анонсували, що 23 березня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.
- За підсумками розмови Путіна і Трампа 18 березня у США також заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
- Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.