Радник Трампа поговорив з росіянами про мирні переговори в Ер-Ріяді

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що 19 березня поговорив з помічником очільника Кремля Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.

Джерело: Волц у соцмережі Х (Twitter), цитує "Європейська правда"

Деталі: Радник Трампа заявив, що поговорив зі "своїм російським колегою Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні".

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"Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – додав він.

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