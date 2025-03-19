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Советник Трампа поговорил с россиянами о мирных переговорах в Эр-Рияде

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 17:01
Советник Трампа поговорил с россиянами о мирных переговорах в Эр-Рияде
Майкл Уолтц. фото Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что 19 марта поговорил с помощником главы Кремля Путина Юрием Ушаковым о контактах Вашингтона и Москвы.

Источник: Волц в соцсети Х (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Детали: Советник Трампа заявил, что поговорил со "своим российским коллегой Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине".

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"Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", – добавил он.

Предыстория:

  • В Белом доме анонсировали, что 23 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.
  • По итогам разговора Путина и Трампа 18 марта в США также заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
  • Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

СШАРосcияпереговоры
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