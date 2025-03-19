У Трампа не планують обговорювати послаблення санкцій проти РФ до припинення вогню

В оточенні президента США Дональда Трампа збираються перейти до питання потенційного послаблення санкцій проти РФ лише після припинення вогню.

Джерело: спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу в ефірі Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Віткофф розповів, що під час розмови американського президента Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним питання санкцій не обговорювалося.

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Однак він наголосив, що це розмова, яку мають провести обидва лідери, і "всі відкриті до неї".

"Але, перш за все, ми хочемо рішення, яке означає припинення бойових дій. Ми хочемо досягти припинення вогню. Це політика президента, і ми збираємося досягти припинення вогню", – заявив він.

На його думку, після того, як буде досягнуте припнення вогню – все інше буде деталями.

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"І я думаю, що після цього все інше буде деталями: послаблення санкцій і всі інші речі, які йдуть з повноцінним мирним договором", – підсумував він.

Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

А 18 березня глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп попросив підготувати американські санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію.