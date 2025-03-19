У Трампа не планируют обсуждать ослабление санкций против РФ до прекращения огня

В окружении президента США Дональда Трампа собираются перейти к вопросу потенциального ослабления санкций против РФ только после прекращения огня.

Источник: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в среду в эфире Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Уиткофф рассказал, что во время разговора американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным вопрос санкций не обсуждался.

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Однако он подчеркнул, что это разговор, который должны провести оба лидера, и "все открыты к нему".

"Но, прежде всего, мы хотим решения, которое означает прекращение боевых действий. Мы хотим достичь прекращения огня. Это политика президента, и мы собираемся достичь прекращения огня", – заявил он.

По его мнению, после того как будет достигнуто прекращение огня – все остальное будет деталями.

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"И я думаю, что после этого все остальное будет деталями: ослабление санкций и все другие вещи, которые идут с полноценным мирным договором", – подытожил он.

Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

А 18 марта глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп попросил подготовить американские санкции на случай, если они понадобятся для дополнительного давления на Россию.