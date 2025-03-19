Росіяни вдруге за добу атакують залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: 4 поранених

Внаслідок російського обстрілу 19 березня на Дніпропетровщині поранено чотирьох залізничників, окупанти здійснили уже другу атаку по залізничній інфраструктурі області за добу.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, Укрзалізниця

Пряма мова Лисака: "Ворог завдав ракетного удару по Кам’янському району. Попередньо, троє поранених, один з яких – у важкому стані.

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Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовуємо".

Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що це уже друга за добу ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: "Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога".

Попередньо удар завдано балістичною ракетою.

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Залізничники доклали зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.