Россияне второй раз за сутки атакуют железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: 4 раненых

В результате российского обстрела 19 марта на Днепропетровщине ранены четыре железнодорожника, оккупанты совершили уже вторую атаку по железнодорожной инфраструктуре области за сутки.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, Укрзалізниця

Прямая речь Лысака: "Враг нанес ракетный удар по Каменскому району. Предварительно, трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии.

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Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что это уже вторая за сутки вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины: "Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь".

Предварительно удар нанесен баллистической ракетой.

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Железнодорожники приложили усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов.