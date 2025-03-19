Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Россияне второй раз за сутки атакуют железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: 4 раненых

Алена МазуренкоСреда, 19 марта 2025, 17:47
Россияне второй раз за сутки атакуют железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: 4 раненых
иллюстративное фото Укрзализныци

В результате российского обстрела 19 марта на Днепропетровщине ранены четыре железнодорожника, оккупанты совершили уже вторую атаку по железнодорожной инфраструктуре области за сутки.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, Укрзалізниця

Прямая речь Лысака: "Враг нанес ракетный удар по Каменскому району. Предварительно, трое раненых, один из которых - в тяжелом состоянии.

Реклама:

Все детали относительно разрушений, которые оставила после себя атака, выясняем".

Детали: В Укрзализныце сообщили, что это уже вторая за сутки вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины: "Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь".

Предварительно удар нанесен баллистической ракетой.

РЕКЛАМА:

Железнодорожники приложили усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов.

Днепропетровская областьУкрзализныцяобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
видеоЗеленский собрал военный кабинет в Харькове: подготовились ко встрече в Саудовской Аравии
CNN: В США по требованию Трампа пытаются разработать "Золотой купол" для защиты от ракет
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Все новости...
Днепропетровская область
В Павлограде мужчина заманил наряд полиции в ловушку, чтобы взорвать: его задержали
Атака дронов: в Днепре бушевал пожар, в области поврежден объект инфраструктуры – ОВА 
Оккупанты атаковали энергосистему Укрзализныци
Последние новости
05:57
Пентагон начал проверку сотрудников на полиграфе после визита Маска – Bloomberg
04:41
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС из-за "ущемления прав венгров на Закарпатье" – Сийярто
03:56
фотоВ результате российской атаки на Киев погибли два человека – ГСЧС
03:25
В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот
02:34
фотоРоссийская атака на Киевщину: травмированы два человека, повреждены дома и предприятие – ОВА
02:18
Массированная атака БпЛА на Киев: обломки попали в жилые дома, 7 пострадавших – Кличко
01:42
Папа Франциск завершил лечение пневмонии: понтифику придется "заново научиться говорить"
01:15
ОбновленоНочная атака на Киев: Российские БпЛА попали в многоэтажки, в разных районах столицы пожары
00:11
обновленоВ Киеве работало ПВО по вражеским беспилотникам
23:53
В Париже в погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских
Все новости...
Реклама:
Реклама: