Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Американський президент Дональд Трамп відзвітував про "дуже хорошу" телефонну розмову із главаою української держави Володимиром Зеленським.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"
Деталі: Очільник США зазначив, що бесіда тривала приблизно одну годину.
За словами Трампа, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".
"Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань", – підсумував він.
Що передувало: 18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.
Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".
Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.