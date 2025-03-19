Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським

Американський президент Дональд Трамп відзвітував про "дуже хорошу" телефонну розмову із главаою української держави Володимиром Зеленським.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник США зазначив, що бесіда тривала приблизно одну годину.

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За словами Трампа, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

"Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань", – підсумував він.

Що передувало: 18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

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Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.