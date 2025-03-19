Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп отчитался об "очень хорошем" телефонном разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава США отметил, что беседа длилась примерно один час.

Реклама:

По словам Трампа, значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

"Мы находимся на правильном пути, и я попрошу государственного секретаря Марко Рубио и советника по вопросам национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов", - подытожил он.

Что предшествовало: 18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

РЕКЛАМА:

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.