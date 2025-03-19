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Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 19 березня 2025, 18:33
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
фото: Getty Images

У Німеччині уряд Олафа Шольца виділив додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс у листі, який цитує Reuters, поінформував комітет Бундестагу з питань бюджету про те, що вимоги для виділення додаткових коштів для України були виконані.

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У листі німецький Мінфін погодився на додаткові витрати в розмірі 2,547 мільярда євро на 2025 рік. З урахуванням інших витрат, зокрема відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина виділить 3 мільярди євро, уточнює Reuters.

А з 2026 по 2029 роки, ідеться в листі Кукіса, будуть затверджені зобов'язання на військову допомогу Україні у розмірі 8,252 мільярда євро. Таким чином загальна сума збільшення допомоги становитиме понад 11 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет схвалить виділення коштів у п'ятницю, 21 березня, за умови, що верхня палата Бундесрату ухвалить реформу щодо мільярдних інвестицій.

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Нагадаємо, у вівторок нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, схвалила кардинальну зміну фіскальних правил, спрямовану на збільшення військових витрат і пожвавлення економічного зростання.

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ШольцНімеччинаУкраїнагроші
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