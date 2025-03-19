Правительство Шольца одобрило дополнительные €3 миллиарда для Украины на этот год - СМИ

В Германии правительство Олафа Шольца выделило дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Министр финансов Германии Йорг Кукис в письме, которое цитирует Reuters, проинформировал комитет Бундестага по вопросам бюджета о том, что требования для выделения дополнительных средств для Украины были выполнены.

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В письме немецкий Минфин согласился на дополнительные расходы в размере 2,547 миллиарда евро на 2025 год. С учетом других расходов, в частности возмещения из Европейского фонда мира, Германия выделит 3 миллиарда евро, уточняет Reuters.

А с 2026 по 2029 годы, говорится в письме Кукиса, будут утверждены обязательства на военную помощь Украине в размере 8,252 миллиарда евро. Таким образом общая сумма увеличения помощи составит более 11 миллиардов евро.

Ожидается, что бюджетный комитет одобрит выделение средств в пятницу, 21 марта, при условии, что верхняя палата Бундесрата примет реформу по миллиардным инвестициям.

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Напомним, во вторник нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, одобрила кардинальное изменение фискальных правил, направленное на увеличение военных расходов и оживление экономического роста.

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