Справа про оборону Харківщини: підозрюваному полковнику стало зле в суді

Захист фігуранта справи про неналежну оборону Харківської області полковника Іллі Лапіна повідомив, що їхньому підзахисному стало зле під час засідання у Печерському райсуді Києва, де мали розглянути клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Деталі: Повідомляється, що під час судового засідання 19 березня Лапіну раптово стало зле. Лікарі екстреної допомоги, яких конвой викликав прямо до зали суду, оглянули комбата та взяли всі медичні документи зі справи.

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Адвокати зазначають, що в Лапіна 3 група інвалідності, хронічні хвороби, проблеми з легенями. Останні тижні полковник перебуває у стаціонарі СІЗО через суттєве погіршення стану здоровʼя.

Захист заявив, що прокурор затягує розгляд клопотання захисту про зміну варти на більш мʼякий запобіжний захід. Зокрема він заявив судді усний відвід.

Дослівно адвокати: "Прокурор просто виконав наказ "згори" — тримати Лапіна за ґратами, незважаючи на його стан. Його життя і здоров’я опинилися під загрозою. Суддя не мала вибору – це перший відвід прокурора, його довелося поставити на розгляд окремо і перервати засідання на невизначений строк.

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Це вже не просто зловживання правом з боку прокурора. Це може стати вироком для життя і здоровʼя Іллі Лапіна".

Передісторія:

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Як повідомили джерела УП, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна .

генерал-лейтенанта та полковника . Як зазначається в повідомленні ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал ( Галушкін – ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.

– ред.) визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр (полковник Лапін – ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

– ред.) своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське. Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

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