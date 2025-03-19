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Дело об обороне Харьковщины: подозреваемому полковнику стало плохо в суде

Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 18:49
Дело об обороне Харьковщины: подозреваемому полковнику стало плохо в суде
ИЛЬЯ ЛАПИН В ЗАЛЕ СУДА. ФОТО - "Суспільне"

Защита фигуранта дела о ненадлежащей обороне Харьковской области полковника Ильи Лапина сообщила, что их подзащитному стало плохо во время заседания в Печерском райсуде Киева, где должны были рассмотреть ходатайство об изменении ему меры пресечения.

Источник: юридическая компания "Миллер"

Детали: Сообщается, что во время судебного заседания 19 марта Лапину внезапно стало плохо. Врачи экстренной помощи, которых конвой вызвал прямо в зал суда, осмотрели комбата и взяли все медицинские документы.

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Адвокаты отмечают, что у Лапина 3 группа инвалидности, хронические болезни, проблемы с легкими. Последние недели полковник находится в стационаре СИЗО из-за существенного ухудшения состояния здоровья.

Защита заявила, что прокурор затягивает рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. В частности он заявил судье устный отвод.

Дословно адвокаты: "Прокурор просто выполнил приказ "сверху" - держать Лапина за решеткой, несмотря на его состояние. Его жизнь и здоровье оказались под угрозой. У судьи не было выбора - это первый отвод прокурора, его пришлось поставить на рассмотрение отдельно и прервать заседание на неопределенный срок.

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Это уже не просто злоупотребление правом со стороны прокурора. Это может стать приговором для жизни и здоровья Ильи Лапина".

Предыстория:

  • Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.
  • Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
  • Как отмечается в сообщении ГБР, следствием установлено, что бригадный генерал (Галушкин – ред.) определил позиции обороны для 125 бригады ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.
  • Бывший командир 415 батальона 23 ОМБр (полковник Лапин – ред.) в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское.
  • Как отмечают в ГБР, во время отражения наступления противника офицер не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций.

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судХарьковская областьвойна
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