У ВС заявили, що незаконно мобілізовані все ж можуть звільнитися зі служби

Суддя-спікер Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду Андрій Загороднюк стверджує, що протиправно мобілізовані українці мають змогу звільнитися зі служби через суд.

Джерело: Загороднюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи означає формулювання в нещодавно опублікованому рішенні КАС ВС "процедура призову на військову службу є незворотною", що мобілізований в будь-якому випадку залишиться на фронті, навіть якщо він взагалі не підлягав мобілізації, Загороднюк сказав: "Звісно, ні".

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Пряма мова: "Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. В цій справі Верховний Суд звернув увагу на те, що обраний спосіб захисту не відповідав змісту спірних правовідносин – був неефективним, тому що основний акцент позивача-військовослужбовця був на тому, що він не проходив ВЛК".

Деталі: Загороднюк додав, що в даній справі військовослужбовець майже рік прослужив, "після чого згадав, що не проходив ВЛК". "Кожна обставина в справі впливає на результати вирішення спору. Говорити, що мобілізований, в якого встановлений факт такого порушення як непроходження ВЛК, обов'язково буде залишатися на фронті, - це невірно", - зазначив суддя.

Він зауважив, що зазначене рішення суду не є зразковим, і суди можуть відступати від нього. "Обставини різні, докази різні, тому суди можуть прийняти інші рішення, які будуть відповідати на спірні питання", - пояснює суддя.

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Пряма мова: "Потрібно не боятися, а користуватися якісною правовою допомогою. В разі наявності ознак порушення – обов'язково звертайтеся до суду, адже метою адміністративного судочинства є саме захист прав і свобод людини, в тому числі, у справах за позовами військовозобов'язаних, тих, хто підлягає мобілізації і тих, хто вже проходить службу".

Деталі: Як резюмував суддя-спікер, дане рішення КАС ВС не є "вироком" для тих, хто був мобілізований з порушенням процедури: "Ні в якому разі. Навпаки: суд наголошує на тому, що не може визнаватися законним свавільне рішення ТЦК, або військової частини… Тому некоректно говорити "якщо людину мобілізували, то неважливо, що при цьому порушили, бо все одно залишиться на фронті", - підсумував Загороднюк.

Що передувало: 17 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду опублікував своє рішення, яким визнав процедуру призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації незворотною, і зауважив, що визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби.

Суд дійшов такого висновку у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з вимогою демобілізації, оскільки його призвали на військову службу з порушеннями: під час призову він не пройшов медогляд.