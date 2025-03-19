В ВС заявили, что незаконно мобилизованные все же могут уволиться со службы

Судья-спикер Кассационного админсуда в составе Верховного суда Андрей Загороднюк утверждает, что противоправно мобилизованные украинцы могут уволиться со службы через суд.

Источник: Загороднюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, означает ли формулировка в недавно опубликованном решении КАС ВС "процедура призыва на военную службу является необратимой", что мобилизованный в любом случае останется на фронте, даже если он вообще не подлежал мобилизации, Загороднюк сказал: "Конечно, нет".

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Прямая речь: "Каждое дело имеет свои особенности, свои индивидуальные обстоятельства, которые устанавливаются на основании доказательств. В этом деле Верховный Суд обратил внимание на то, что избранный способ защиты не соответствовал содержанию спорных правоотношений - был неэффективным, так как основной акцент истца-военнослужащего был на том, что он не проходил ВВК".

Детали: Загороднюк добавил, что в данном деле военнослужащий почти год прослужил, "после чего вспомнил, что не проходил ВВК". "Каждое обстоятельство в деле влияет на результаты решения спора. Говорить, что мобилизованный, у которого установлен факт такого нарушения как непрохождение ВВК, обязательно будет оставаться на фронте, - это неверно", - отметил судья.

Он подчеркнул, что указанное решение суда не является образцовым, и суды могут отступать от него. "Обстоятельства разные, доказательства разные, поэтому суды могут принять другие решения, которые будут отвечать на спорные вопросы", - объясняет судья.

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Прямая речь: "Нужно не бояться, а пользоваться качественной правовой помощью. При наличии признаков нарушения - обязательно обращайтесь в суд, ведь целью административного судопроизводства является именно защита прав и свобод человека, в том числе, в делах по искам военнообязанных, тех, кто подлежит мобилизации и тех, кто уже проходит службу".

Детали: Как резюмировал судья-спикер, данное решение КАС ВС не является "приговором" для тех, кто был мобилизован с нарушением процедуры: "Ни в коем случае. Наоборот: суд отмечает, что не может признаваться законным произвольное решение ТЦК, или воинской части... Поэтому некорректно говорить "если человека мобилизовали, то неважно, что при этом нарушили, потому что все равно останется на фронте", - подытожил Загороднюк.

Что предшествовало: 17 марта Кассационный административный суд в составе Верховного суда опубликовал свое решение, которым признал процедуру призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации необратимой, и отметил, что признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.

Суд пришел к такому выводу в деле по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки с требованием демобилизации, поскольку его призвали на военную службу с нарушениями: во время призыва он не прошел медосмотр.