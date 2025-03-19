Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В ВС заявили, что незаконно мобилизованные все же могут уволиться со службы

Евгений КизиловСреда, 19 марта 2025, 18:59
В ВС заявили, что незаконно мобилизованные все же могут уволиться со службы
фото: Getty Images

Судья-спикер Кассационного админсуда в составе Верховного суда Андрей Загороднюк утверждает, что противоправно мобилизованные украинцы могут уволиться со службы через суд.

Источник: Загороднюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, означает ли формулировка в недавно опубликованном решении КАС ВС "процедура призыва на военную службу является необратимой", что мобилизованный в любом случае останется на фронте, даже если он вообще не подлежал мобилизации, Загороднюк сказал: "Конечно, нет".

Реклама:

Прямая речь: "Каждое дело имеет свои особенности, свои индивидуальные обстоятельства, которые устанавливаются на основании доказательств. В этом деле Верховный Суд обратил внимание на то, что избранный способ защиты не соответствовал содержанию спорных правоотношений - был неэффективным, так как основной акцент истца-военнослужащего был на том, что он не проходил ВВК".

Детали: Загороднюк добавил, что в данном деле военнослужащий почти год прослужил, "после чего вспомнил, что не проходил ВВК". "Каждое обстоятельство в деле влияет на результаты решения спора. Говорить, что мобилизованный, у которого установлен факт такого нарушения как непрохождение ВВК, обязательно будет оставаться на фронте, - это неверно", - отметил судья.

Он подчеркнул, что указанное решение суда не является образцовым, и суды могут отступать от него. "Обстоятельства разные, доказательства разные, поэтому суды могут принять другие решения, которые будут отвечать на спорные вопросы", - объясняет судья.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Нужно не бояться, а пользоваться качественной правовой помощью. При наличии признаков нарушения - обязательно обращайтесь в суд, ведь целью административного судопроизводства является именно защита прав и свобод человека, в том числе, в делах по искам военнообязанных, тех, кто подлежит мобилизации и тех, кто уже проходит службу".

Детали: Как резюмировал судья-спикер, данное решение КАС ВС не является "приговором" для тех, кто был мобилизован с нарушением процедуры: "Ни в коем случае. Наоборот: суд отмечает, что не может признаваться законным произвольное решение ТЦК, или воинской части... Поэтому некорректно говорить "если человека мобилизовали, то неважно, что при этом нарушили, потому что все равно останется на фронте", - подытожил Загороднюк.

Что предшествовало: 17 марта Кассационный административный суд в составе Верховного суда опубликовал свое решение, которым признал процедуру призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации необратимой, и отметил, что признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.

Суд пришел к такому выводу в деле по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки с требованием демобилизации, поскольку его призвали на военную службу с нарушениями: во время призыва он не прошел медосмотр.

мобилизацияВерховный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
мобилизация
Харьковский ТЦК сообщил о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
Мужчины, которые шли в Румынию через Карпаты, устали и вызвали пограничников
Последние новости
22:08
Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: