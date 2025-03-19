Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Білий дім: Трамп пообіцяв Зеленському, що допоможе з системами Patriot

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 19 березня 2025, 19:46
Білий дім: Трамп пообіцяв Зеленському, що допоможе з системами Patriot
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп пообіцяв українському президенту Володимиру Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Джерело: про це повідомили у Білому домі за підсумками розмови президентів США та України, пише "Європейська правда"

Деталі: Як розповіли у Білому домі, під час телефонної розмови лідери погодилися, що "Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни", а також, що під керівництвом Трампа "можна досягти тривалого миру".

Реклама:

Зазначається, що Зеленський попросив додаткову систему протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot.

"Президент Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі", – заявили у Білому домі.

Також американський президент "повністю проінформував" Зеленського щодо своєї розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним.

РЕКЛАМА:

"Вони обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою", – додали у Білому домі.

Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України". 

А Зеленський розповів, що вони домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.

ТрампСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
відеоЗеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії
CNN: У США на вимогу Трампа намагаються розробити "Золотий купол" для захисту від ракет
фотоДитина померла у стоматолога в Києві
відеоЗеленський відвідав командний пункт на Донеччині
FT: Європа працює над планом заміни США в НАТО
Усі новини...
Трамп
Трамп відхилив одну з вимог Путіна для припинення вогню – Білий дім
Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі "перемирʼя" – Зеленський
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Останні новини
05:57
Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
04:41
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через "утиски прав угорців на Закарпатті" – Сійярто
03:56
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
03:25
У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот
02:34
фотоРосійська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА
02:18
Масована атака БпЛА на Київ: уламки влучили у житлові будинки, 7 постраждалих – Кличко
01:42
Папу Римського виписують з лікарні: понтифіку доведеться "заново навчитися говорити"
01:15
оновленоНічна атака на Київ: Російські БпЛА влучили у багатоповерхівки, в різних районах столиці пожежі
00:11
оновленоВ Києві працювало ППО по ворожих безпілотниках
23:53
У Парижі в погоні за порушником постраждали 10 поліцейських
Усі новини...
Реклама:
Реклама: