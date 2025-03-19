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Белый дом: Трамп пообещал Зеленскому, что поможет с системами Patriot

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 19 марта 2025, 19:46
Белый дом: Трамп пообещал Зеленскому, что поможет с системами Patriot
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Источник: об этом сообщили в Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: Как рассказали в Белом доме, во время телефонного разговора лидеры согласились, что "Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны", а также, что под руководством Трампа "можно достичь длительного мира".

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Отмечается, что Зеленский попросил дополнительную систему противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности комплексы Patriot.

"Президент Трамп согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе", – заявили в Белом доме.

Также американский президент "полностью проинформировал" Зеленского о своем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным.

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"Они обсудили ситуацию в Курской области и договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя", – добавили в Белом доме.

Отметим, Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и добавил, что значительная часть разговора основывалась на его вчерашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным "с целью согласования запросов и потребностей России и Украины".

А Зеленский рассказал, что они договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.

ТрампСШАпомощь Украине
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