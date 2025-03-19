Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 марта 2025, 21:51
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Фото иллюстративное - Getty Images

Информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования.

Источник: об этом на брифинге 19 марта заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда"

Детали: Брюс подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

Реклама:

"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали в отношении всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам", – подтвердила она.

"Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", – отметила пресс-секретарь.

Ранее группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были потеряны доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

РЕКЛАМА:

Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В декабре 2024 года, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.

дети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
ПВО третий день подряд сбивает около 100 российских беспилотников
Все новости...
дети
Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви
Три ребенка пострадали из-за российского обстрела Покровска
"Красные линии" Украины касаются дополнительных территорий, гарантий и детей – The Independent
Последние новости
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
18:55
фотоВ Донецкой области россияне убили еще двух человек, также есть раненый
18:28
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
18:06
С понедельника на дорогах заработает еще 40 камер фиксации нарушений ПДД
17:49
Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде
17:45
Мошки заполонили итальянское побережье: местные жители требуют объявить чрезвычайное положение
17:43
Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу
17:23
За неделю Нацбанк продал 644 миллионов долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: