В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией

Информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования.

Источник: об этом на брифинге 19 марта заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда"

Детали: Брюс подтвердила, что администрация США прекратила финансовую поддержку инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

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"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали в отношении всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам", – подтвердила она.

"Могу сказать, что теории заговора или страхи относительно того, что были удалены какие-то данные, не являются правдой. Это не так. Данные есть, они не были в ведении Госдепа, мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", – отметила пресс-секретарь.

Ранее группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были потеряны доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.

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Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В декабре 2024 года, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.